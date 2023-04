L'uomo arrivato in treno dalla Francia a Milano e subito arrestato

Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Milano dalla polizia per "ripristino di esecuzione per la carcerazione". È successo domenica 16 aprile ad opera degli agenti della polizia ferroviaria presso la stazione di Porta Garibaldi. L'uomo è stato fermato mentre si trovava a bordo di un treno proveniente dalla Francia.

Dopo alcuni accertamenti, il 35enne è risultato ricercato dall'autorità giudiziaria per il ripristino di carcerazione già citato, emesso dal Tribunale di Bergamo. Non è tutto, perché l'uomo (alla richiesta di esibire i propri documenti) ha mostrato soltanto il passaporto rilasciato dalla Costa d'Avorio, mentre è risultato sprovvisto del permesso di soggiorno italiano. Pertanto è stato anche denunciato per l'inosservanza della legge sull'immigrazione. Ora si trova a San Vittore.