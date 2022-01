L'uomo arrestato perché deve scontare un giorno di carcere

Ventiquattro ore dentro. Poi di nuovo fuori. Un uomo di 30 anni, un cittadino moldavo con precedenti, è stato arrestato domenica dalla polizia a Milano per un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Verona per un residuo pena di un giorno.

Per lui le manette sono scattate al termine di un controllo casuale in via Sammartini. Lì una volante ha fermato un'auto con due persone a bordo: al momento di identificare il 30enne gli agenti hanno scoperto della condanna che pendeva sulla sua testa, per il reato di furto aggravato.

A quel punto i poliziotti non hanno potuto far altro che arrestare l'uomo e accompagnarlo nel carcere di Bollate, dove sconterà il giorno di carcere che gli resta da "pagare". Nella giornata di lunedì, poi, tornerà in libertà.