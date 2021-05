Il ricercato arrestato mentre passeggiava accanto alla Questura a Milano

Posto sbagliato, momento decisamente sbagliato. Soprattutto per lui. Un uomo di 57 anni, cittadino cinese con precedenti e regolare in Italia, è stato arrestato poco dopo le 20 di lunedì sera a Milano dalla polizia in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla corte d'Appello di Genova.

Il 57enne è finito, praticamente per caso, in un normale controllo di una Volante, che dopo averlo visto passeggiare in via Fatebenefratelli - a due passi dalla Questura meneghina - ha deciso di controllarlo .

Una volta inserito il nome dell'uomo nei terminali, i poliziotti hanno scoperto che sulla sua testa pendeva una condanna a 8 anni di carcere emessa proprio dai giudici liguri. Il ricercato, stando a quanto riferito dalla polizia, è accusato dei reati di sfruttamento della prostituzione e sfruttamento dell'immigrazione clandestina, tutti fatti commessi proprio in Liguria, evidentemente prima di arrivare sotto la Madonnina.