Ricercato scappa dalla polizia ma cade e finisce in ospedale (e poi in carcere)

Fuga fallita e manette, ma solo dopo il "giro" in ospedale. Un uomo di 35 anni, cittadino marocchino con precedenti per droga e reati contro il patrimonio, è stato arrestato martedì pomeriggio a Milano in esecuzione di un ordine di carcerazione arrivato come aggravamento di una misura cautelare perché il 35enne più volte non era stato trovato in casa nonostante fosse ai domiciliari proprio per droga.

A bloccarlo, poco dopo mezzogiorno, sono stati gli agenti delle Volanti del commissariato Scalo Romana, che lo hanno visto uscire insieme ad altre persone da un bar di via Montegani. Quando il ricercato ha a sua volta notato la polizia, ha cercato di scappare a piedi prima in direzione via Barilli e poi verso piazza Abbiategrasso. All'altezza del 31 di via Montegani, mentre il capo pattuglia cercava di bloccarlo, il fuggitivo è caduto ed è sbattuto contro un palo, procurandosi la frattura della clavicola. Anche l'agente che lo stava inseguendo, nel tentativo di fermarlo, è a sua volta caduto, ferendosi al polso.

Il 35enne è quindi stato soccorso e accompagnato in ospedale, dove i medici gli hanno diagnosticato 45 giorni di prognosi. Dopo le cure del caso, è stato dimesso e accompagnato a San Vittore in esecuzione dell'ordine di carcerazione. Il poliziotto ferito, anche lui accompagnato in pronto soccorso, ne avrà invece per 20 giorni. L'arrestato ai due agenti ha poi confessato di essere scappato perché sapeva di essere ricercato.