Va fuori scuola con una bottiglia di vetro in pugno, poi aggredisce gli agenti

I testimoni hanno dato l'allarme. I poliziotti, non senza fatica, l'hanno bloccato. Un uomo di 35 anni, un cittadino del Sudan regolare in Italia e con precedenti, è stato arrestato lunedì in via Rombon dopo aver seminato il panico fuori da una scuola.

A chiedere aiuto al 112, verso le 13, sono stati i genitori di alcuni alunni che stavano uscendo proprio dall'istituto. Le mamme e i padri hanno notato il 35enne che si aggirava fuori dalla struttura con una bottiglia di vetro in mano e hanno allertato le forze dell'ordine.

All'arrivo della Volante, l'uomo ha cercato di fuggire ma è stato subito raggiunto dai poliziotti. Una volta bloccato, l'aggressore si è scagliato contro gli agenti cercando di colpirli prima con la stessa bottiglia e poi con un paio di forbici che aveva in tasca.

Nella colluttazione due ragazzi delle Volanti sono rimasti lievemente feriti. Il 35enne è stato invece arrestato con le accuse di resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale.