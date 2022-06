L'imprenditore in odore di 'ndrangheta entrato nei cantieri dell'Ortomercato e del villaggio olimpico

Quattro aziende sequestrate, oltre a beni (mobili, immobili e conti correnti) per più di 5 milioni e mezzo di euro. Ai domiciliari è finito Pietro Paolo Portolesi, originario di Platì, condannato in passato per traffico di stupefacenti e associazione mafiosa: è considerato vicino alla 'locale' di Volpiano, in provincia di Torino, anche se risiede a Mesero, nel Milanese. E' ora accusato di trasferimento fraudolento di beni e valori. L'operazione è stata coordinata dalla direzione distrettuale antimafia.

Le indagini hanno ricostruito un reticolo di società operative nel settore delle cave, del trasporto, dello stoccaggio di materiali e rifiuti da demolizione, formalmente gestito da prestanome ma, di fatto, diretto esclusivamente dall'indagato. Grazie alle coperture dei prestanome, tra l'altro, l'uomo ha potuto operare anche come subappaltatore e subfornitore, aggirando la normativa antimafia.

Ortomercato e villaggio olimpico

Tra i cantieri in cui era riuscito ad entrare, anche quello per il futuro villaggio olimpico dello Scalo Romana, nel quael Portolesi forniva il sito per smaltire il materiale derivante dalla demolizione di alcuni edifici. Ma anche il cantiere del nuovo Ortomercato di Milano, per il quale trattava direttamente per il subappalto nonostante non figurasse nella compagine societaria. O ancora, a Buccinasco, sempre in subappalto, il cantiere per la bonifica di un terreno inquinato, vent'anni fa, da un altro clan della 'ndrangheta, quello dei Barbaro.