I pusher nei campi e le consegne di cocaina in bici

La vegetazione per coprirsi. Le bici per raggiungere i clienti. Due uomini - 41 e 37 anni, di origini nordafricane - sono stati arrestati nei giorni scorsi dai carabinieri dopo essere stati sorpresi a spacciare nei campi agricoli di Albairate, nei pressi delle località "Rosio" e "Mischia".

I due sono stati incastrati dai militari, che per giorni li hanno visti arrivare nel bosco per poi inoltrarsi nell'area dove la vegetazione è più fitta e attendere lì gli ordini. Una volta ricevute le chiamate dei compratori, i due salivano a bordo di una bici e raggiungevano una stradina sterrata per l'incontro coi clienti.

Dopo l'ultima consegna, i carabinieri sono intervenuti e li hanno bloccati, trovandoli in possesso di oltre 4.500 euro in contanti. Il 41enne e il 37enne, come confermato dai sequestri effettuati agli acquirenti, spacciavano cocaina praticamente a ogni ora del giorno. Il loro arresto è stato convalidato e per entrambi è stata disposta la misura cautelare in carcere.