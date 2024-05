Aplomb e cravatta: così la gang britannica faceva milioni con la truffa dell'asfalto

Che fosse di proprietà privata o pubblica, arrivavano dove c'era bisogno di asfaltare una strada, presentavano l'immediata disponibilità di materiali e operai e con prezzi stracciatissimi battevano ogni concorrenza. Ogni volta si presentavano col nome di un'azienda diversa, avviando i lavori ed evitando gli obblighi di dichiarazione dei redditi perché quando era il momento controlli o contestazioni, l'azienda aveva già chiuso, i pagamenti erano già su conti esteri e loro erano già spariti. Così un gruppo di cittadini inglesi e irlandesi avrebbe effettuato truffe per nove milioni di euro.

Ora però la banda della truffa dell'asfalto è stata fermata dalla guardia di finanza. I finanzieri del comando provinciale di Bolzano, con la collaborazione di altri reparti del corpo delle province di Roma, Ancona, Grosseto, Novara, Padova e Milano, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di nove persone, accusate di associazione a delinquere, finalizzata alla frode fiscale, al riciclaggio e all'auto riciclaggio. Le indagini, coordinate dalla Procura di Bolzano ed eseguite dai finanzieri di Merano, sono iniziate nel febbraio del 2023 e hanno riguardato un presunto gruppo criminale transnazionale, composto prevalentemente da cittadini britannici e irlandesi. Al vertice c'era un italiano, già noto perché dedito alle cosiddette "truffe dell'asfalto", meccanismo che consentiva di offrire lavori di asfaltatura a bassissimo costo.

Per giustificare il prezzo altamente concorrenziale, gli indagati - descritti da numerose vittime come persone dall'aspetto distinto e con uno spiccato accento anglosassone - si presentavano dicendo di aver appena ultimato analoghi lavori di posa del catrame in cantieri vicini all'impresa o all'abitazione di turno, spesso in esecuzione di appalti banditi da enti locali e di avere subito a disposizione uomini e materiali, che erano risultati in eccesso dal lavoro precedente.

Ma quell'asfalto, di infima qualità, si sgretolava nel giro di pochi giorni. Tempo comunque sufficiente a consentire alla banda di far perdere le proprie tracce, impedendo qualsiasi possibilità di contestare le opere eseguite e recuperare le somme pagate. Per impedire ogni tentativo di risarcimento, negli anni, gli indagati avrebbero creato nove differenti ditte individuali "apri e chiudi" cui, di volta in volta, sono stati ricondotti i contratti stipulati, le fatture e i rapporti di conto corrente sui quali venivano eseguiti i pagamenti.