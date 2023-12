Quaranta arresti e 70 denunce: maxi operazione contro le baby gang (vicine ai trapper)

Baby gang nel mirino. Venerdì mattina è scattata una vasta operazione di polizia in 14 province - tra cui Milano -, teatro di recenti episodi delittuosi riconducibili a gruppi criminali giovanili. Una quarantina di persone sono state arrestate e ne sono state denunciate circa 70, di cui un terzo minorenni.

Sequestrate pistole, armi da taglio e tirapugni oltre che centinaia di dosi di droga, alcune delle quali nei pressi di un istituto scolastico, e diverse somme di denaro per un totale di circa 10mila euro. "Gli interventi - ha fatto sapere la polizia in una nota - hanno riguardato soprattutto aree di aggregazione giovanile e in contesti contigui al mondo dei trapper".

L'attività è stata svolta dalle Squadre mobili e dalle Sezioni investigative, che, dopo investigazioni e "mirati monitoraggi di alcuni social su persone e luoghi ritenuti connessi alle devianze giovanili, hanno valorizzato il patrimonio informativo acquisito nell'ambito dell'azione di contrasto alle baby gang e allo street bullying".