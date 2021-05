Il campo nomadi di via Bonfadini tra droga, estorsioni e "rifiuti preziosi"

Maxi blitz all'alba nel campo nomadi di via Bonfadini a Milano. La polizia locale meneghina sta infatti dando esecuzione a oltre trenta misure cautelari in carcere per i reati di estorsione con metodo mafioso, associazione a delinquere per traffico illecito di rifiuti e associazione a delinquere per spaccio di stupefacenti.

Le manette sono scattate nell'ambito dell'inchiesta dei ghisa "Rifiuti preziosi", coordinata dai sostituti procuratori Francesco De Tommasi e Sara Ombra e dal capo della direzione distrettuale antimafia, Alessandra Dolci.

L'indagine, iniziata a giugno scorso, ha portato alla luce un giro di rifiuti e di droga sotto la Madonnina. Al centro di tutto, mettono nero su bianco investigatori e inquirenti, c'era il campo nomadi di via Bonfadini, "centro nevralgico della gestione illecita di rifiuti".