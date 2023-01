Spari, furti e metro bloccata con freno d'emergenza

È di un arresto e cinque denunce il bilancio di una notte di interventi della polizia di Stato per capodanno 2023.

Tra le persone portate in questura, un 23enne marocchino, che è poi stato arrestato perché ricercato in Spagna; un 17enne algerino, denunciato con l'accusa di aver derubato una signora del cellulare insieme a due complici; tre egiziani, anche loro denunciati, per aver sparato con una pistola a salve, esplodendo due colpi in zona Arengario e uno in piazza Selinunte; e un 39enne filippino, denunciato dopo che gli è stato trovato un coltello.

In generale, il capodanno milanese ha visto un ampio dispiegamento di carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza e polizia locale, soprattutto in piazza Duomo e nelle zone di ritrovo della città, come i Navigli. In totale 14 persone che erano davanti alla Cattedrale per festeggiare sono state soccorse. Tra loro un 21enne straniero, che per via dello scoppio di un petardo, ha subito l'amputazione di tre dita della mano sinistra.

Per evitare la ressa, nel momento in cui gli arrivi in Duomo si stavano intensificando, la questura ha fatto chiudere temporaneamente la fermata della metropolitana. In questo frangente, un gruppo di ragazzi ha azionato il freno di emergenza di un treno di passaggio. 20mila, in tutto, le persone presenti in piazza Duomo e vie adiacenti per festeggiare il nuovo anno.