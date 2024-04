Consegne di eroina e cocaina su appuntamento: presi i pusher delivery

Gli ordini al telefono, le consegne fino a casa. Due uomini - due cittadini marocchini, entrambi di 25 anni - sono stati arrestati sabato dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che nella loro abitazione di Seregno, in Brianza, è stato trovato quasi un chilo di droga.

A incastrare i due sono stati gli agenti del commissariato Comasina, che hanno iniziato a controllarli dopo aver notato alcuni loro movimenti sospetti nel quartiere. Nel fine settimana, dopo aver individuato l'appartamento in cui vivono entrambi, gli agenti si sono appostati e li hanno seguiti mentre effettuavano alcune consegne, quasi fosse un servizio di "delivery". Sabato, appena uno dei due è uscito dall'edificio, i poliziotti lo hanno bloccato e gli hanno trovato in tasca 20 dosi di cocaina, evidentemente già ordinate dai clienti.

In casa, dove è stato rintracciato l'altro 25enne, gli investigatori hanno invece trovato 489 grammi di "coca" pressata e 322 grammi di eroina, scoperti in un cassetto dell'armadio. Sotto sequestro sono finiti anche 10.435 euro in contanti, due bilancini e tre telefoni, verosimilmente proprio quelli usati per ricevere le richieste.