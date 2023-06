I negozi di Milano e la fonderia abusiva: scoperto traffico d'oro per 15 milioni di euro

Dai compro oro di Milano a una fonderia, completamente abusiva, in Svizzera. Dieci persone sono state arrestate in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di riciclaggio aggravato per avere - si legge in una nota della procura di Milano - "sostituito denaro con metalli preziosi, tutti di provenienza illecita, in particolare lingotti di oro e argento". A incastrare la banda è stata un'indagine del Ros, iniziata nel 2019 dalle verifiche sugli strani rapporti tra un cittadino greco e un imprenditore siriano.

Approfondendo le indagini, gli investigatori hanno scoperto che i due - prosegue la nota del palazzo di giustizia meneghino - erano "inseriti in un traffico internazionale di oro e contestuale riciclaggio internazionale di denaro di provenienza illecita" che coinvolgeva Italia, Svizzera, Germania e Turchia. Nell'indagine sono finiti alcuni operatori del settore orafo, tra cui titolari di attività di compro oro di Milano.

L'inchiesta ha anche permesso di accertare che a Zurigo, in Svizzera, era stata creata una vera e propria fonderia abusiva in cui "trasformare" l'oro e il metallo prima del loro trasferimento in Turchia attraverso la Germania. Agli indagati vengono contestati 16 episodi di riciclaggio con un totale di 288 chili di oro e 97 chili di argento "trattati", per un valore totale di 15 milioni di euro.