Milano, traffico internazionale di droga: maxi blitz della polizia, arresti in tutta Italia

Maxi blitz della polizia a Milano all'alba di martedì 23 febbraio. Gli agenti hanno portato a termine un'operazione contro il traffico internazionale e nazionale di droga. A dare la notizia è la questura di Milano, che procede coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano.

I poliziotti, stando a quanto comunicato, hanno eseguito numerose misure di custodia emesse dal Gip del Tribunale di Milano per disarticolare due distinte organizzazioni - associazioni per delinquere - che 'lavoravano' in città e si occupavano di trafficare stupefacenti a più livelli. Due degli arresti sono stati portati a termine in Albania.

Arresti in tutta Italia

Le bande in questione, composte prevalentemente da cittadini italiani e albanesi, importavano in Lombardia ingenti quantitativi di cocaina, hashish e marijuana che poi distribuivano in varie regioni d'Italia. Per portare a termine tutti gli arresti e i sequestri sono stati impegnati centinaia di uomini delle Squadre Mobili di Milano, Bergamo, Brindisi, Lodi, Pavia, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, e Varese.

Le indagini della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Milano sono state coordinate dal Servizio Centrale Operativo e dalla DCSA ed hanno visto la collaborazione delle autorità albanesi attivate dal Servizio per la Cooperazione internazionale di polizia. A Milano sono state sequestrate preventivamente due unità immobiliari e una società. Oltre a tre scooter, due motocicli e nove auto.