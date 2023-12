La banda che controllava la droga nel Milanese (e cambiava pusher ogni 3 mesi)

Maxi operazione antidroga tra la Lombardia e il Piemonte da parte dei carabinieri di Busto Arsizio (Varese), coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia delle procure di Milano e Busto (rispettivamente i pm Stefano Ammendola e Ciro Caramore). I carabinieri, in particolare, hanno eseguito 20 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 2 ai domiciliari, firmate dal gip del Tribunale di Milano, a carico di 20 albanesi e 2 italiani, nelle province di Varese, Milano, Lecco, Bergamo e Novara. Gli indagati sono quasi tutti legati tra loro da vincoli di parentela e avevano costituito un'organizzazione per controllare lo spaccio di droga tra il Varesotto e l'Alto Milanese.

Durante l'indagine, chiamata 'Turn over' per la particolare capacità dei vertici di avvicendare, all'incirca ogni tre mesi, gli spacciatori che operavano nei vari territori, erano già scattati 6 arresti: secondo gli investigatori, ciò non ha impedito a coloro che sono considerati i vertici dell'organizzazione di continuare a gestire lo spaccio di sostanze stupefacenti. Sempre nelle fasi d'indagine erano stati sequestrati 20 chili di cocaina, 10 di eroina, 81 di hashish e 453mila euro in contanti.

Tra gli arrestati c'è il fratello di uno dei due cugini uccisi a Canegrate (Milano) il 10 novembre del 2016 nell'ambito di una guerra tra bande di spacciatori albanesi rivali. Per il duplice omicidio erano stati arrestati nel 2017, e condannati l'anno seguente, 5 albanesi, con pene tra i 16 e i 20 anni di reclusione.