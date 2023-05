Colpo ai narcos milanesi: 40 arresti per traffico internazionale di droga

Da Milano al resto della Lombardia. Dalla Lombardia al nord Europa. Quaranta persone sono state colpite da un'ordinanza di custodia cautelare nell'ambito di un'indagine della guardia di finanza coordinata dalla direzione distrettuale antimafia della procura meneghina.

“Money Delivery”, ha messo nel mirino - si legge in una nota delle fiamme gialle - "due distinte associazioni finalizzate al traffico di cocaina, marijuana, hashish e altre droghe sintetiche". Uno dei gruppi era attivo in un quartiere del capoluogo meneghino, mentre l'altro in Lombardia e in Europa del nord.

Mercoledì mattina, dopo le misure cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari, sono scattati gli arresti e le perquisizioni.