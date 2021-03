La banda di italiani e albanesi che gestisce un vasto traffico di droga tra Lecco, Monza e Milano

Arresti e perquisizioni per traffico di droga. I militari della Guardia di Finanza Lecco martedì mattina sono stati impegnati in una maxi operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti che ha portato all'esecuzione di dieci ordinanze di custodia cautelare in carcere.

Le fiamme gialle del capoluogo lecchese hanno smantellato un gruppo criminale composto da cittadini italiani e albanesi che sono accusati di gestire un vasto traffico di droga nelle province di Lecco, Monza e Brianza, Milano e Sondrio. In corso anche diverse perquisizioni domiciliari a carico degli arrestati.