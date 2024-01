I quintali di droga, i legami con la 'ndrangheta e la cocaina purissima: in cella due trafficanti

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Cognomi "pesanti". Intrecci che si ripropongono, probabilmente non per caso. E droga pura, purissima, di un livello "notevolmente elevato". Un livello a cui non è facile arrivare, se non con i contatti giusti. Con il passato giusto. E con un curriculum criminale come quello di Giuseppe Liuni, pugliese di Canosa, 66 anni, con precedenti che vanno dalla rapina al sequestro di persona passando per il porto abusivo d'armi e l'associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico. Il 66enne martedì è finito di nuovo in manette, arrestato dalla polizia nell'ambito di un'inchiesta coordinata dai pm Silvia Bonardi e Alessandra Dolci della direzione distrettuale antimafia di Milano.

Stando a quanto ricostruito dagli agenti della sezione antidroga della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Massimiliano Mazzali, Liuni tra metà febbraio e il primo marzo scorsi avrebbe effettuato almeno sette consegne di cocaina - probabilmente da uno o due chili alla volta - muovendosi sempre a bordo della sua Citroën Picasso. E sempre con i panetti nascosti sotto il tappetino del sedile posteriore di destra. A incastrarlo sono state le telecamere nascoste dalla polizia proprio nella sua macchina, che hanno ripreso praticamente tutti gli appuntamenti: il 15 febbraio a Noviglio, il 19 febbraio a Vittuone, tre giorni a Zelo Surrigone e Rozzano, il 28 ancora a Rozzano e il 1 marzo a Cologno prima e Bareggio poi.

Seguendolo passo dopo passo, gli investigatori hanno assistito a tutti i suoi incontri e il 1 marzo - a riscontro dell'indagine - hanno arrestato il "cliente" del 66enne, che aveva appena ricevuto 1,9 chili di cocaina. E non cocaina qualsiasi. Da quei due panetti, stando all'inchiesta, si potevano tirare fuori 12mila dosi da vendere al dettaglio, proprio a conferma della purezza della sostanza. Se uno degli ultimi affari, quello del 1 marzo, ha dato una conferma sul ruolo di Liuni, uno dei primi appuntamenti - quello del 15 febbraio a Noviglio - ha svelato uno dei suoi fornitori. Se non il suo fornitore principale.

Quel giorno, come ricostruito nell'ordinanza di custodia cautelare, il 66enne pugliese esce dalla sua casa di Assago alle 11.20, arriva in via delle Industrie a Noviglio e si ferma in un'area parcheggio, dove poco dopo giunge una Lancia Ypsilon nera da cui scende un secondo uomo che si avvicina alla Citroën di Liuni, gli dà qualcosa e si allontana. Chi è quella figura misteriosa? Secondo gli investigatori dell'antidroga è Saverio Perre: 32 anni, nato a Locri - una delle "culle" della 'ndrangheta - e un cognome non da poco. Il 32enne - anche lui finito in manette nella stessa ordinanza - quel 15 febbraio avrebbe ceduto al trafficante della cocaina che lui a sua volta avrebbe venduto qualche ora dopo.

"È praticamente scontato che entrambi abbiano contatti con i membri" di un'associazione a delinquere, "tenuto conto non solo dei rilevantissimi precedenti a loro carico, ma anche degli ingenti quantitativi e della 'purezza' della cocaina commercializzata, caratteristiche certamente compatibili con un livello di approvvigionamento e distribuzione notevolmente elevato", ha messo nero su bianco il Gip Cristian Mariani disponendo per entrambi il carcere. I "contatti", appunto. Se per Perre "parlano" il cognome e una condanna del 2017 a cinque anni e otto mesi per spaccio, per Liuni "parla" il curriculum: nel 2007 era stato indagato insieme a esponenti delle 'ndrine Mancuso e Molluso Papalia, mentre due anni dopo, nell'indagine Parco Sud, era stato accusato di avere aderito alla 'ndrina Barbaro Papalia. In una di quelle indagini il suo nome era finito insieme a quello di Paolo "Dum Dum" Salvaggio, trafficante ammazzato a ottobre del 2021 a Buccinasco, nonostante gli restassero ormai pochi mesi di vita.

Clan e cocaina, cognomi "importanti" e droga che si "fondono". Da anni. Mercoledì, quando i poliziotti hanno controllato il box del 66enne ad Assago hanno trovato l'ultima conferma, mettendo le mani su 570 chili di hashish, 30 grammi di cocaina oltre che 50 proiettili e delle maschere di gomma sulle quali sono in corso accertamenti. Così come accertamenti sono ancora in corso su quei contatti che Liuni e Perre potrebbero aver avuto.