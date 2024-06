La droga ordinata via messaggio: ma alla consegna c'è la polizia (che ne trova più di 5 chili)

Fatale fu lo scambio. Due ragazzi di 23 e 24 anni, entrambi italiani, sono stati arrestati lunedì pomeriggio a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A fermarli sono stati gli agenti del commissariato Mecenate, che durante un servizio anti droga hanno visto il più giovane dei due camminare in via Colorni con un sacchetto per poi entrare nella macchina del 24enne e allontanarsi poco dopo senza nulla in mano.

Gli investigatori hanno così bloccato l'uomo che era nell'auto e hanno trovato - proprio nel sacchetto - 1 chilo e 670 grammi di hashish e 102 di marijuana, che il giovane aveva ordinato poco prima via messaggio al "fornitore". A quel punto, gli agenti hanno raggiunto anche il 23enne e dalla perquisizione di casa sua sono saltati fuori altri 4 chili e 435 di "fumo" e 24 grammi di marijuana, nascosti nel frigorifero. Per entrambi sono quindi scattate le manette.

La stessa sorte toccata mercoledì a tre uomini di 22, 26 e 31 anni, tutti cittadini marocchini, scoperti dai poliziotti a confezionare cocaina in una cantina di un palazzo di via Parea, dove sono stati sequestrati più di 50 grammi di cocaina - metà della quale appena divisa in dosi -, quasi 30 grammi di hashish e 1.310 euro.