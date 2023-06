La droga della 'ndrina a Milano: un tesoro da 23 milioni tra la gioielleria in centro e il rivenditore d'auto

Droga e armi. Soldi e violenza. I carabinieri di Milano e di Monza martedì mattina hanno arrestato 30 persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico nazionale e internazionale di sostanze stupefacenti e armi, riciclaggio e autoriciclaggio. I trenta sono finiti al centro dell'indagine Crypto della Dda di Milano, che ha fatto luce su un giro di cocaina e armi da guerra.

La droga, stando a quanto ricostruito, arrivava dall'Ecuador e dalla Spagna e approdava nei container nel porto calabrese di Gioia Tauro, snodo fondamentale in tutta Europa sulla rotta della "coca". Da lì, poi, lo stupefacente arrivava a Milano, dove un broker - si legge in una nota dell'Arma - "si occupava di mantenere tutte le relazioni per concludere gli affari di droga, tenendosi comunque in contatto con i complici calabresi indispensabili per l’estrazione in modo 'sicuro' della 'merce' dal porto".

Le indagini, iniziate nell’estate del 2020, hanno permesso di incastrare un commerciante di auto usate di Cusano Milanino, che avrebbe operato come broker gestendo l’ingresso e la commercializzazione di enormi quantitativi di droga con la complicità e il supporto di appartenenti alla famiglia di ‘ndrangheta dei Bellocco di Rosarno. La cocaina veniva poi venduta all'ingrosso prima di essere smerciata nelle piazze di Quarto Oggiaro, Cinisello e Monza. Durante l'inchiesta sono stati ricostruiti movimenti di hashish per 12 milioni di euro - oltre 3mila chili - e di cocaina per 11 milioni.

La svolta è arrivata quando gli investigatori sono riusciti a "bucare" i telefoni criptati della banda, riuscendo così a leggere le chat degli arrestati in cui venivano condivise fotografie dei pacchi di droga e delle armi trafficate e dettagli dell'occultamento nei container. Le armi, appunto. Perché alcuni esponenti della banda non commerciavano solo droga.

Parallelamente al traffico di "bianca" è infatti emerso un giro di armi di fuoco da guerra, tra mitragliette Uzi, fucili da assalto Ak47, Colt M16, pistole Glock e Beretta, oltre che bazooka e bombe a mano Mk2 “ananas”. Riferimento sarebbe stato un fornitore monzese, condannato all’ergastolo per omicidio aggravato e associazione mafiosa, ma con il beneficio di periodici permessi premio durante i quali avrebbe curato le intermediazioni per le armi.

Parte dei guadagni del traffico di droga - hanno ricostruito gli investigatori - venivano reinvestiti in orologi di lusso in una nota gioielleria del centro di Milano, oltre che in palazzi e negozi.