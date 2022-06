Maxi operazione anti droga tra Novara, Milano e Torino

Oltre 15 chili di droga e più di 25mila euro in contanti sono stati sequestrati in un blitz della polizia all'alba di mercoledì 1 giugno. Più di 90 agenti sono stati impegnati in perquisizioni e sequestri a Novara, Torino, Lodi e Milano nella conclusione di un'operazione iniziata oltre un anno fa dalla questura di Novara.

Le indagini della Squadra mobile sono partite nel luglio del 2021, quando è stata trovata una persona in possesso di cocaina molto pura: sono inziati quindi pedinamenti, osservazioni, intercettazioni e controlli per risalire alla rete di spaccio che aveva come nodo centrale proprio la città di Novara, con ramificazioni in tutto il Piemonte e in Lombardia, come riportato da NovaraToday.

La Squadra mobile ha scoperto che il gruppo movimentava tra i 20 e i 30 chili di marijuana e un chilo di cocaina ogni mese, che poi rivendeva ad altri spacciatori: una vera e propria organizzazione a cascata molto ben articolata e difficile da scoprire. In particolare sono stati individuati M.M. di 30 anni, R.P. di 33 anni, L.R. di 40 anni e G.D. di, 34 anni, di nazionalità italiana, albanese e marocchina, che riuscivano a trarre guadagni ingenti dal traffico di droga e che erano diventati il punto di riferimento di altri spacciatori novaresi, mettendo in piedi una rete molto redditizia.

Dopo mesi di verifiche e controlli, è scattato il blitz che ha portato a 23 perquisizioni, 11 denunce e 12 misure cautelari, di cui 4 custodie cautelari in carcere, 3 arresti domiciliari e cinque obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. In totale sono stati sequestrati 14 chilogrammi di marijuana, 300 grammi di cocaina e 1 chilogrammo di hashish. All'operazione hanno partecipato agenti da tutto il Piemonte e dalla Lombardia, in collaborazione con il Reparto prevenzione crimine e l'unità cinofila di Torino.