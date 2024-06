Due spacciatori di ecstasy trovati con la 'droga dell'amore'

Un appartamento in viale Zara a Milano, usato come deposito da una coppia di insospettabili spacciatori. Lo hanno scoperto gli agenti della Squadra investigativa del Commissariato Garibaldi Venezia, che venerdì mattina sono arrivati ai due, uno svizzero di 28 anni e un italiano di 22. Nascondevano un enorme quantità di pastiglie di ecstasy, e sono accusati di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Dopo aver individuato l'abitazione deposito, i poliziotti si sono posizionati sul pianerottolo in attesa che qualcuno uscisse. Dopo un po' di tempo dalla casa sono usciti i due giovani. La perquisizione che ne è seguita ha confermato i sospetti degli investigatori. Nello zaino del ventottenne c'erano due buste con pastiglie di colore blu a forma triangolare - circa un chilo e mezzo - e un foglietto di carta contenente un grammo di MDPV (metilenediossipirovalerone, nota anche come 'droga dell'amore') che il giovane svizzero ha tolto dalla tasca dei suoi pantaloni per poi farla cadere a terra nel tentativo di disfarsene.

Nel taschino del gilet indossato dal ventiduenne, i poliziotti hanno trovato contenitore in metallo con una bustina di plastica con 1,70 grammi di MDPV. La stessa sostanza che conservava nella giacca, per un totale di 1,25 grammi. Gli agenti hanno anche scoperto una conversazione chat tra i due nella quale lo svizzero mostrava all'italiano i sacchetti termosaldati con le pasticche di colore blu. E il ventiduenne gli chiedeva di aiutarlo a nascondere la droga qualora non avesse individuato un posto dove occultarla.