Fototrappole e agenti in borghese per stanare i pusher: così si spaccia tra Rogoredo e San Donato

Hanno studiato la dinamica dello spaccio di droga utilizzata da un pusher nei pressi della Tangenziale Est a Milano, tra Rogoredo e San Donato Milanese, attraverso alcune fototrappole, e poi sono riusciti ad avvicinarsi al punto in cui si spacciava presentandosi in abiti civili e 'mischiandosi' ai consumatori di sostanze. In questo modo gli agenti di polizia sono riusciti ad arrestare tre pusher, un tunisino di 56 anni e due marocchini di 59 e 26 anni.

L'operazione si inquadra nel servizio di contrasto allo spaccio di droga tra le due stazioni ferroviarie di Rogoredo e San Donato, nuova 'piazza' di spaccio ormai preferita al 'bosco della droga' situato tra Rogoredo e Porto di Mare. Un servizio che, tra novembre e dicembre, aveva già portato all'arresto di 11 persone e al controllo di 230 persone da parte degli agenti della squadra mobile, del commissariato Mecenate e della polizia ferroviaria.

Gli agenti hanno posizionato le fototrappole per studiare la dinamica di spaccio, individuando il tunisino posizionato sotto il ponte della Tangenziale Est, in un'area in cui i pusher si sentono 'al sicuro': l'uomo, seduto per terra, era 'accerchiato' dagli acquirenti. Gli agenti si sono avvicinati confondendosi con loro, vestiti in abiti civili, e hanno bloccato il 56enne mentre aveva in mano un sacchetto di cellophane con 32 grammi di eroina e 3 di cocaina, oltre a un bilancino di precisione e, in tasca, 200 euro in banconote di piccolo taglio.

Gli altri punti di spaccio

Altri poliziotti, sempre in abiti civili, hanno visto un altro pusher, quello di 59 anni, con un sacchetto bianco, che cercava di nascondere qualcosa vicino ai binari. Fermato, è stato trovato con 30 grammi di eroina, 30 di hashish e 250 euro in contanti, anche in questo caso in banconote di piccolo taglio. Il terzo spacciatore è stato individuato in un altro punto, vicino a uno stabile abbandonato, sempre grazie alle fototrappole. È stato colto sul fatto, mentre vendeva droga a diversi consumatori, con un sacchetto di cellophane pieno di eroina (25 grammi) e cocaina (12 grammi). In una borsa a tracolla custodiva invece 1.200 ero.

Durante il servizio sono stati anche denunciati due uomini (per reati in materia di immigrazione). Un uomo, cittadino di un Paese dell'Unione europea, è stato portato in questura perché destinatario di un provvedimento. Infine un uomo italiano è stato multato per avere attraversato i binari.