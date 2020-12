Lavori esterni e permessi in cambio di soldi: sette arresti per corruzione nel carcere di Busto Arsizio

Scoperto un giro di permessi premio e lavori all'esterno del carcere per i detenuti, in cambio di soldi o altri beni. E' successo a Busto Arsizio, tra Milano e Varese. Il carcere cittadino ha un "bacino" di utenza che copre in parte anche la Città metropolitana di Milano.

Il giro di corruzione è stato scoperto dalla guardia di finanza, che lunedì 14 dicembre ha arrestato sette persone. Lunga la lista di reati di cui rispondono: concorso in corruzione, rivelazione di segreti d'ufficio, abuso d'ufficio, detenzione di armi da guerra, furti e ricettazione.

Secondo quanto si apprende, tra gli arrestati vi sono alcuni detenuti e un dipendente del penitenziario. Due degli arrestati sono stati posti ai domiciliari, mentre gli altri cinque si trovano ora in carcere. Il dipendente arrestato sarebbe il direttore dell'area trattamentale.