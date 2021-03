L'appalto da 2 milioni truccato: ambulanze covid non sanificate e mezzi in ritardo

Corruzione e manette. Terremoto nell'Asst di Pavia, scossa all'alba di giovedì da una indagine della guardia di finanza della compagnia di Vigevano che ha svelato un sistema di appalti truccati in ambito sanitario.

Stando a quanto finora filtrato, nei guai sono finite quattro persone, tutte agli arresti domiciliari su ordine del Gip, Maria Cristina Lapi. Si tratta di due funzionari dell'azienda socio sanitaria territoriale pavese e di due amministratori di una cooperativa di Pesaro, attiva proprio nella sanità.

L'indagine riguarda una serie di presunti appalti truccati per i servizi di trasporto in ambulanza dei malati, che evidentemente ha visto la partecipazione dell'Asst e della stessa coop.

Ambulanze in ritardo e meno mezzi in strada

I militari della compagnia di Vigevano, coordinati dai pm Roberto Valli e Mario Venditti, "hanno scoperto numerose irregolarità nel bando di gara indetto dalla Asst di Pavia nel 2017, per l’affidamento dei servizi di trasporto in ambulanza svolti da una cooperativa di Pesaro per gli ospedali di Voghera, Vigevano, Mede, Mortara, Casorate Primo, Broni e Stradella", si legge in una nota della Gdf.

"La cooperativa dopo essersi aggiudicata un appalto del valore di circa 2 milioni di euro ha spesso mancato di garantire, già dai primi mesi di operato, il servizio richiesto dall’appalto, creando numerosi e continui disservizi uniti a sensibili ritardi e mancate prestazioni sanitarie, spesso confermati anche da molte segnalazioni pervenute dai pazienti trasportati e dai medici in servizio presso i presidi ospedalieri, facendo presupporre l’utilizzo di un numero di autoambulanze e auto mediche inferiore a quello che era stato contrattualmente previsto", mettono nero su bianco gli investigatori.

La truffa coi lavoratori volontari

A quel punto, i finanzieri hanno "scavato" tra le carte del bando da 2 milioni e hanno scoperto che la coop aveva ottenuto l'appalto presentando un prezzo totalmente fuori mercato, tanto da "non coprire neanche i costi del servizio" e da eliminare tutta la concorrenza.

"Semplicemente - hanno accertato le fiamme gialle - la società che ha vinto l’appalto ha indicato costi del lavoro dei propri dipendenti ben inferiori ai minimi salariali previsti dal contratto collettivo nazionale, costringendo, i propri lavoratori a prestare anche attività come volontari, traendone un vantaggio che ha consentito loro di presentare un’offerta palesemente anomala per aggiudicarsi l’appalto".

Ed è qui che entrano in ballo le responsabilità dei vertici dell'Asst di Pavia, il direttore e il responsabile unico del provvedimento. "Pur consapevoli della palese anomalia dell’offerta e dell’illiceità del ricorso alla manodopera volontaria - si legge nella nota -, i due aggiudicavano ugualmente l’appalto alla cooperativa e, successivamente, a fronte delle numerose violazioni contrattuali acclarate già durante il periodo di prova, omettevano di procedere alla doverosa revoca dell’aggiudicazione stessa, consentendo alla vincitrice di ottenere un illecito profitto".

Le ambulanze non sanificate durante il covid

E le mancanze sarebbero state tante e gravi. Oltre ai ritardi e ai disservizi, infatti, le ambulanze sarebbero state lasciate quasi sempre in strada senza effettuare "la regolare sanificazione dei veicoli e la pulizia delle ambulanze al termine del trasporto di ogni paziente".

"In tal modo - hanno rimarcato gli investigatori - il servizio veniva espletato, nel pieno della pandemia in corso, in condizioni igienicamente precarie e pregiudizievoli per la salute degli ammalati, in spregio alle più elementari norme sanitarie imposte dalla normativa anti covid 19".