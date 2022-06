Rubano una collanina da 3mila euro, ma scappando passano davanti a un poliziotto

Via di fuga sbagliata. Decisamente. Due ragazzi - un 17enne e un 18enne, entrambi cittadini marocchini - sono stati arrestati nella notte tra lunedì e martedì a Milano con l'accusa di rapina aggravata in concorso dopo aver scippato un 46enne, cittadino armano.

Il blitz dei due, stando a quanto riferito dalla questura, è avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Dante, in pieno centro città. I giovanissimi avrebbero sorpreso alle spalle il turista e gli avrebbero portato via una collanina in oro dal valore di 3mila euro.

Il 46enne però non si è arreso e ha inseguito i due, che hanno cercato di fuggire. La scena non è sfuggita a un poliziotto libero dal servizio che era in strada e che ha subito capito cosa stava accadendo. L'agente si è quindi a sua volta messo sulle tracce dei fuggitivi e ha dato l'allarme alla centrale operativa. Alla fine i due sono stati raggiunti e arrestati, mentre il bottino è stato recuperato.