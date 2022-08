Branco in azione sotto i grattacieli: 20enne minacciato e rapinato

In tanti contro uno. Per una catenina. Un ragazzo di 20 anni, un giovane italiano, è stato aggredito e rapinato nella notte tra sabato e domenica in piazza Gae Aulenti, nel quartiere di Porta Nuova a Milano.

Stando a quanto lui stesso ha raccontato alla polizia, verso le 4 il giovane è stato accerchiato da numerose persone, che lo hanno minacciato con delle bottiglie di vetro per poi strappargli una catenina in oro e fuggire.

Immediato l'allarme al 112, con le volanti del commissariato Garibaldi Venezia che sono riuscite a bloccare alcuni dei ladri. In manette sono finiti un 22enne egiziano, un suo connazionale 24enne e un 20enne cittadino tunisino. I tre, che hanno agito insieme ad altri uomini, che sono però riusciti a far perdere le proprie tracce, sono accusati di furto con strappo in concorso.