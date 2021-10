"Dacci 2mila euro o sfondiamo tutto": perdono i soldi alle scommesse e poi minacciano la barista

Speravano di "recuperare" i soldi, ma sono finiti in manette. Due uomini - un 39enne e un 32enne, entrambi italiani - sono stati arrestati martedì mattina a Truccazzano con l'accusa di tentata estorsione in concorso dopo aver minacciato la titolare di un bar in paese per convincerla a dar loro dei soldi.

A dare l'allarme ai carabinieri, verso le 9, è stata la stessa proprietaria del locale, una 46enne, che ha telefonato al 112 e ha denunciato che i due clienti le avevano chiesto duemila euro in contanti, dicendole - come avevano già fatto a settembre - che se non avesse pagato avrebbero distrutto il bar con una mazza da baseball.

Quando i militari sono arrivati, hanno trovato i due - che in realtà avevano perso del denaro giocando alle scommesse - ancora in zona e li hanno arrestati. Il più giovane, tra l'altro, era al momento in regime di libertà vigilata per vecchi guai con la giustizia.