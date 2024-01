La gang dei ragazzini "feroci" a caccia di soldi e PlayStation

Quando le minacce ai coetanei non bastavano, non si facevano problemi a usare le maniere forti con gli adulti. Sempre scommettendo sulla forza del branco. Sempre puntando sul gruppo. Quattro ragazzini sono stati fermati lunedì mattina dai carabinieri dopo che i loro nomi sono finiti in un'ordinanza di custodia cautelare perché accusati di tre tentativi di estorsione e tre rapine. Nei guai sono finiti un 17enne italiano, che si trova già in carcere, un 16enne ucraino, anche lui finito al Beccaria, un gambiano di 16 anni, affidato a una comunità, e un suo coetaneo italiano, per cui sono stati disposti i domiciliari.

I quattro - più un 14enne dominicano adesso ricercato dall'Interpol perché è tornato in Patria - tra settembre e novembre dello scorso anno avrebbero terrorizzato alcuni giovani pretendo da loro, e dalle loro famiglie, dei soldi per debiti in realtà inesistenti. A incastrare il branco sono state le indagini dei carabinieri della compagnia di Corsico, guidati da Fabrizio Rosati, che hanno iniziato a stringere il cerchio attorno alla baby gang dopo le denunce presentate dalle madri e dai padri di alcune delle vittime.

I cinque "piccoli" criminali, stando a quanto ricostruito nell'ordinanza, in circa un mese sarebbero riusciti a farsi consegnare proprio dalla mamma di un minorenne quasi 1.500 euro, sempre facendo leva su un presunto debito. E quando i soldi non erano arrivati più, erano partiti i raid in casa - il 4 novembre avevano rubato la PlayStation 4 e un gioco per la consolle, aggredendo la donna - e le minacce: "Se non ci date i soldi, vi entriamo in casa. Prima picchiamo te e poi a tuo figlio tagliamo la gola".

Stesso copione messo in scena con un altro giovane, a cui i cinque avrebbero rapinato un joystick dopo un blitz nell'appartamento di famiglia, colpendo - anche in quel caso - la mamma. Un 15enne, finito nel loro mirino, sarebbe invece stato costretto a inginocchiarsi davanti a due della gang e a baciare loro le mani. Perché il branco si divertiva così a terrorizzare i propri obiettivi, senza esitare - ha messo nero su bianco il giudice per le indagini preliminari - "nell'inferire sulle vittime con particolare ferocia e accanimento".