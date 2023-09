Shaboo, cocaina, marijuana e 10mila euro cash: 4 arresti a Milano

Quattro 'informazioni', come dicono i poliziotti, che hanno portato buon frutto. Nello specifico quattro arresti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre al sequestro di 450 grammi di hashish, 450 grammi di marijuana, 18 grammi di cocaina, 17 grammi di shaboo e circa 10mila euro in contanti. Tutti portati a termine dagli uomini della Sesta sezione della Squadra Mobile di Milano.

Lunedì pomeriggio, in via Comacchio a Milano, i detective di via Fatebenefratelli hanno arrestato un nigeriano di 32 anni, con precedenti di polizia. Intorno alle 15, gli agenti hanno notato il 32enne a bordo dell'autobus linea 95, che alla vista dei poliziotti ha gettato un pacco di fazzolettini, al cui interno c'erano tre dosi di shaboo per un peso di 17 grammi.

Poco più tardi, in via Teodosio, i poliziotti hanno notato un'auto con a bordo un uomo in attesa di qualcuno. Dopo pochi minuti, è arrivato un cittadino italiano di 38 anni, il quale è prima salito sull'autovettura per poi scendere subito dopo. Fermato dai poliziotti, ha consegnato due dosi di cocaina acquistati poco prima. L'autista, un moldavo di 24 anni, è stato trovato con 17 grammi di cocaina suddivisa in dosi e 1.150 euro in contanti.

Martedì sera, a Nova Milanese (Monza Brianza), gli agenti della Sezione 'Contrasto al crimine diffuso' - come si chiama la Sesta - hanno arrestato un italiano di 25 anni con precedenti. A seguito di un’attività d’indagine, i poliziotti hanno localizzato uno stabile dove viveva l'uomo. Intorno alle 20, mentre rientrava a casa è stato fermato dagli agenti. Aveva 1.800 euro in contanti. All'interno della sua abitazione e nella cantina di pertinenza sono stati ritrovati e sequestrati 390 grammi di hashish, 450 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 6.200 euro in contanti.

La stessa sera, alle 23, in via Maria Drago a Milano, i poliziotti hanno controllato un libico di 18 anni. Aveva 63 grammi di hashish e 70 euro in contanti. Il 18enne - come i suoi 'colleghi prima di lui - è stato arrestato per spaccio di droga.