I baby rapinatori che tentano due colpi in pochi minuti, ma falliscono entrambi

Due blitz, non riusciti. E le manette. Due ragazzi - un 17enne e un 18enne, entrambi italiani - sono stati arrestati lunedì pomeriggio a Milano con l'accusa di tentata rapina in concorso dopo aver cercato di derubare due uomini, fallendo entrambe le volte.

Il primo raid della coppia, stando a quanto ricostruito dalla questura, è andato in scena verso le 16 in via Arcangeli, dove i due hanno minacciato un 35enne con un coltello chiedendogli dei soldi. L'uomo ha però reagito ed è riuscito a mettere in fuga gli aggressori, dando poi l'allarme al 112. Pochi minuti dopo una seconda telefonata al numero d'emergenza è arrivata da via Marchesi, dove il 17enne e il 18enne hanno puntato, con lo stesso modus operandi, un 48enne, che ha comunque evitato la rapina scappando.

Le scorribande dei giovani sono finite pochi minuti dopo, quando sono stati rintracciati e bloccati dalla polizia nell'area giochi di via Fratelli Zoia. Il minorenne è stato portato nel centro di prima accoglienza di Genova, mentre l'amico è finito a San Vittore.