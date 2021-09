Rave party in via Pestagalli: due arresti per spaccio

Due persone arrestate per spaccio di stupefacenti e altre 12 denunciate. Questo il bilancio dell'intervento della polizia di Stato per interrompere il rave party che nella notte tra sabato e domenica si stava svolgendo in un'area dismessa in via Pestagalli 5, periferia est di Milano. Dopo aver interrotto la festa, gli agenti hanno sequestrato cinque automezzi, denunciato conducenti e passeggeri e tratto in arresto due persone, che ora dovranno rispondere dell'accusa di spaccio di droga.

Poliziotti e Digos avevano fatto irruzione al rave domenica mattina su decisione del questore. All'interno risultavano presenti ancora circa 400 ragazzi. Ad essere individuato come possibile organizzatore, poi, è stato un 28enne italiano. Il party a quel punto è giunto al termine.

Proprio durante le fasi di deflusso, monitorate da polizia e carabinieri tra le 12 e le 15, sono stati intercettati cinque automezzi usati per trasportare casse, materiale di scena, elettrico e per la somministrazione di cibo e bevande. I veicoli, con a bordo complessivamente 12 persone, sono stati posti sotto sequestro. Conducenti e passeggeri, invece, sono stati denunciati per manifestazione non autorizzata e invasione di terreni ed edifici.



Infine, le volanti hanno arrestato, per spaccio di eroina, due italiani di 30 e 38 anni, entrambi con precedenti penali in materia di stupefacenti. Indagato per spaccio di stupefacenti, inoltre, un 19enne italiano con precedenti in materia di stupefacenti, perché trovato in possesso di hashish e di MDMA.



Alle operazioni di identificazione, per un totale di 100 persone, oltre ai militari, hanno partecipato anche agenti di Polstrada e Polfer. La polizia locale, intanto, ha cinturato l'area delle operazioni.