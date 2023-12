La vedetta in alto, le dosi accanto ai binari e la coda dei clienti: così si spaccia (ancora) a Rogoredo

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A caccia di una dose. Sempre lì, in quella che fu una delle piazze di spaccio di eroina più grande d'Italia e che ancora continua ad attirare tossicodipendenti. Blitz della polizia martedì nell'area boschiva tra le stazioni di Rogoredo e San Donato Milanese, dove gli agenti hanno arrestato due marocchini di 31 e 37 anni, entrambi accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo una prima fase di controllo con delle foto trappole, posizionate in diverse postazioni, i poliziotti hanno ricostruito la dinamica di spaccio e individuato i due oltre che alcuni clienti in coda per acquistare una dose. Il 31enne era in una postazione sopraelevata nei pressi dei binari ferroviari con la funzione di “vedetta” rispetto al 37enne che si occupava invece della vendita al dettaglio della droga stando nei pressi dei binari accanto a una staccionata usata per pesare la droga e come divisorio tra pusher e clienti.

Gli agenti, in borghese, sono riusciti ad avvicinarsi alla postazione di spaccio senza farsi scoprire dal 31enne, lo hanno bloccato e hanno sequestrato sotto la massicciata diverse dosi di droga per un totale di 32 grammi di eroina, 22 grammi di cocaina e 1.290 euro in contanti. La vedetta è stata bloccata da altri agenti in un buco della staccionata ferroviaria mentre tornava alla sua postazione.

Durante lo stesso servizio, sotto un palo da cui passano i fili elettrici, sono stati trovati altri 46 grammi di eroina e 15 di cocaina. I poliziotti, entrando nell’area boschiva da via Orwell, confondendosi con alcuni tossicodipendenti che si stavano recando presso la staccionata, hanno poi bloccato un cittadino straniero del Bangladesh che aveva appena acquistato delle dosi di eroina e di cocaina per 15 euro.

Lo scorso 16 novembre - in un blitz sempre coordinato dalla squadra mobile e dal commissariato Mecenate - erano state controllate 365 persone ed erano stati arrestati 5 pusher.