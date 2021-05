I binari di Rogoredo (ancora) tra eroina a pochi euro e morti

In una ventina di mesi, in poco meno di due anni, i morti sono stati sei. Praticamente tutti tossicodipendenti che hanno perso la vita andando a caccia di una dose. Tutti in quello che con ogni probabilità, a Milano, è ancora il più grande mercato dell'eroina a cielo aperto. E per quello, anche per quello, i poliziotti hanno deciso che era necessario fare presto, accelerare. E far scattare le manette.

Lunedì mattina, al termine di un'indagine iniziata lo scorso novembre, gli agenti della polizia ferroviaria - guidati dal dirigente Angelo Laurino - hanno arrestato 12 persone tutte ritenute parte di una banda impegnata nello spacco di cocaina ed eroina nella zona di Rogoredo. In cella sono finiti 11 cittadini marocchini tra i 19 e i 44 anni e una 33enne italiana, con problemi di tossicodipendenza, che in buona sostanza "lavorava" come autista per la banda, in cambio della droga.

I fari degli investigatori sui pusher si sono accesi verso la fine del 2020, quando i poliziotti hanno notato che numerosi clienti raggiungevano i binari da Rogoredo - procedendo verso Sud - per acquistare una dose di eroina, che lì vene ancora venduta per pochi spicci. Monitorando i movimenti in zona - e con l'aiuto di intercettazioni e telecamere nascoste - gli investigatori sono riusciti ad identificare i 12, ognuno con un suo "mercato".

Tra gli arrestati c'era infatti chi si occupavano dello spaccio nel boschetto - anche se la "piazza" si è in realtà spostata più verso i binari in direzione San Donato -, chi comprava più o meno un chilo per poi spacciare a sua volta e chi invece si occupava dell'approvvigionamento a un livello ancora più alto. Durante l'indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Laura Pedio e dal sostituto Leonardo Lesti, i poliziotti sono anche riusciti a mettere le mani su 13 chili e mezzo di eroina e 500 grammi di cocaina - che erano stipati in un appartamento di via kuliscioff -, su 31mila euro in contanti e hanno arrestato 23 persone in flagranza.

Raccontando del lavoro svolto, la stessa Pedio ha sottolineato come "bisogna ancora tenere alta la guardia su Rogoredo, perché tanto è stato fatto ma è ancora una piaga della città di Milano, perché è quasi un brand in grado di attirare numerosi giovani". Giovani disposti anche a sfidare la morte per una dose.