A Rozzano (Milano) in poche ore 2 arresti e una macelleria sotto sequestro

Due arresti e una macelleria sotto sequestro. Questo il bilancio dell'operazione della polizia locale di Rozzano, dopo che lo scorso weekend due fratelli sono rimasti feriti, di cui uno in modo molto grave, essendo stati accoltellati, in via Mimose, durante quella che ha tutta l'aria di essere una spedizione punitiva.

Nel pomeriggio di lunedì 17 gennaio, 15 agenti della polizia locale hanno eseguito ispezioni nel centro cittadino, luogo di spaccio anche durante il giorno, arrestando due persone, denunciandone altre tre, sequestrando la macelleria e sospendendo la licenza di un altro locale.

In particolare, l'intervento, guidato dal comandante Samanta Zacconi, ha portato all’arresto per spaccio di un 36enne italiano pluripregiudicato, che è stato trovato in possesso di 14 dosi di cocaina, e alla denuncia a piede libero di tre uomini di origine marocchina per cambio destinazione di un negozio di via Mimose, destinato a macelleria ma utilizzato come ricovero per la notte, che è stato posto sotto sequestro.

Dei tre uomini maghrebini denunciati, inoltre, l’ultimo, un 25enne, è stato immediatamente tratto in arresto poiché risultato destinatario di un mandato europeo di cattura. Nel corso dell’operazione, gli agenti hanno anche sospeso la licenza a un'altra macelleria islamica di via Mimose, per la verifica dei requisiti morali del titolare.