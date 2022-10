Simba La Rue accoltellato nella faida fra trapper: arrestate 4 persone

Sangue e musica. Quattro persone sono state arrestate venerdì mattina dai carabinieri di Bergamo perché accusate del tentato omicidio di Simba La Rue, al secolo Saida Mohamed Lamine, 20 anni, residente nel Milanese, e tra i nomi più noti della scena trapper lombarda.

Simba era stato aggredito e ferito a coltellate la notte del 16 giugno in via Aldo Moro a Treviolo, nella Bergamasca. Il 20enne stava accompagnando la fidanzata a casa quando era stato accerchiato e colpito con diversi fendenti, che lo hanno poi costretto a un lungo ricovero in ospedale per i danni riportati a una gamba.

Il delitto - spiegano i militari in una nota - si inserisce in un'accesa rivalità tra rapper: uno, la vittima, attivo nel Milanese e l'altro attivo nel padovano. E in effetti il raid punitivo era arrivato dopo una serie di minacce e blitz tra le gang di Simba e Baby Touché, altro cantante.

La settimana prima il tentato omicidio di Simba, nella notte tra mercoledì e giovedì 9 giugno, il giovane trapper meneghino aveva infatti avuto uno screzio proprio con Touche, che era stato letteralmente rapito dal gruppo rivale, con tanto di video postati sui social. E quella non era la prima volta che gli amici dei due artisti si scontravano. Almeno due gli episodi precedenti, entrambi nel 2022: una sfida con lanci di bottiglie in corso Como a Milano e una rissa fuori da una discoteca a Padova, città di origine di Baby Touché.

Proprio per il rapimento di Touchè e per la faida tra i due "blocchi", a luglio Simba era stato arrestato insieme ad altri amici perché accusato di sequestro di persona, rapina e lesioni aggravate. Poi era stato spostato in una comunità per essere operato alla gamba ferita a coltellate la notte del tentato omicidio. E venerdì mattina, con un tempismo che non può essere un caso, Simba è finito nuovamente in manette, insieme al collega Baby Gang, per una rissa a colpi di pistola in corso Como a Milano.