Con la droga sull'auto Ncc: due coinquilini arrestati, indagata l'amica che era con loro

E' finito con due arrestati (quelli a cui era riconducibile la droga trovate) e anche con una loro amica indagata, il controllo di polizia effettuato da una volante verso le undici e mezza di giovedì sera in viale Marche. Controllo sugli occupanti di un'auto a noleggio con conducente (Ncc) il cui autista era ovviamente estraneo a tutto.

A bordo dell'auto tre giovani: un ventiquattrenne italiano di origini egiziane, con precedenti, e un ventiduenne parigino di origini marocchine, incensurato; e poi la loro amica, una costaricana di ventuno anni incensurata. Nelle tasche del primo, gli agenti hanno trovato trenta grammi di marijuana e ottocento euro in contanti: così hanno perquisito l'abitazione che condivide con il secondo, trovando duemila euro in contanti e oltre seicento grammi di hashish.

Per entrambi è scattato quindi l'arresto per spaccio di droga. Nulla nelle tasche dell'amica, che non risulta loro coinquilina; ma è stata comunque denunciata e indagata, sempre per spaccio.