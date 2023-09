I tre coinquilini arrestati tutti insieme dalla polizia

Stessa casa, stesso destino. Tre uomini - un 25enne, un 24enne e un 35enne, tutti cittadini del Gambia - sono stati arrestati mercoledì sera dalla polizia. Il primo a finire nei guai è stato il 25enne, che è stato notato dagli agenti della VI sezione della squadra mobile mentre cedeva 8 grammi di marijuana a un cliente in piazza Gambara.

Una volta fermato, il pusher è stato trovato in possesso di altri 40 grammi di "erba" e 110 euro in contanti. I poliziotti si sono quindi spostati a casa sua, a Paderno Dugnano, dove hanno sequestrato altri 155 grammi di marijuana che erano nascosti nell'armadio. Nell'abitazione gli agenti hanno però identificato anche i due coinquilini, passando al setaccio anche le loro stanze.

Nella camera da letto del 24enne sono stati scoperti 39 grammi di "maria", poco più di un grammo di cocaina e quasi 3mila euro in contanti, che gli sono valsi l'accusa - come per il coinquilino - di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 35enne, che non aveva documenti con sé, è stato invece accompagnato in questura, dove gli investigatori hanno accertato che sulla sua testa pendeva un ordine di carcerazione emesso nel 2021 dal tribunale di Milano per una condanna per spaccio a 1 anno, 1 mese e 26 giorni di reclusione. Anche per lui identico finale: le manette.