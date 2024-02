Blitz nelle piazze di spaccio di San Siro: sgominate due bande, 21 arresti

Blitz della polizia nelle piazze di spaccio di San Siro a Milano nella mattinata di martedì 20 febbraio. Gli agenti hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per 21 persone tra i 19 e i 63 anni: tre di loro sono donne. Farebbero parte di due distinte bande criminali specializzate nello spaccio di sostanze stupefacenti. La prima sarebbe stata guidata da un egiziano di 25 anni e dalla sua compagna, una italiana di 63; la seconda, invece, sarebbe stata coordinata da un 42enne egiziano.

Le due bande, secondo quanto riportato in una nota diramata da via Fatebenefratelli, avrebbero controllato la vendita di stupefacenti in piazza Selinunte, via Zamagna, via Tracia, via Ricciarelli, piazza Monte Falterona, piazzale Lotto, piazzale Zavattari e piazzale Brescia. Più nel dettaglio le due realtà criminali erano specializzate nella vendita di hashish, cocaina e pastiglie di ossicodone (farmaco appartenente alla classe degli oppioidi).

Gli agenti del commissariato Bonola hanno chiesto le misure cautelari al termine di una indagine lampo. Tutti gli arrestati, secondo quanto reso noto dai poliziotti, erano inquadrati secondo ruoli ben precisi: c’erano capi, promotori, vicecapi che hanno finanziato, mantenuto, gestito attività criminali finalizzate allo spaccio.

Ciascuna organizzazione, secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di via Falck, "appare caratterizzata dalla presenza di vedette e 'cavallini' pronti, con l’utilizzo di biciclette e monopattini, a consegnare la sostanza secondo le indicazioni dei clienti che la richiedevano a due utenze di altrettanti telefoni, custoditi in modo maniacale, da capi e promotori dei due gruppi criminali". In circa 45 giorni di intercettazioni i poliziotti hanno registrato 35mila conversazioni tra clienti e indagati.