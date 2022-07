I pusher che preparavano dosi di cocaina ed eroina nei palazzi abbandonati

Avevano trasformato quegli edifici abbandonati nei loro personali "uffici". Tre uomini sono stati arrestati tra martedì e mercoledì con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati sorpresi a confezionare le dosi da vendere all'interno di due palazzi ormai ridotti a scheletri.

I primi a finire in manette sono stati un 24enne e un 25enne, entrambi cittadini marocchini con precedenti e irregolari, che sono stati fermati in via dell'Assunta, in zona Vigentino. Gli agenti li hanno bloccati dentro quel che resta di una vecchia struttura in disuso mentre "lavoravano" la droga. I due erano in possesso di 42 grammi di eroina e 9 grammi di cocaina ancora da "dividere", oltre che di 33 dosi di "bianca" già confezionate e più di mille euro in contanti.

Nella notte, verso le 2, la stessa sorte è toccata a un 36enne, anche lui cittadino marocchino. A incastrarlo sono stati i poliziotti del commissariato Mecenate, che stavano facendo un giro di perlustrazione in un'area abbandonata e più volte segnalata come rifugio dei pusher. Alla vista degli agenti, l'uomo ha cercato di reagire - tanto che è stato indagato anche per resistenza -, ma è stato immobilizzato e ammanettato. In un borsello che aveva a tracolla nascondeva 37 grammi di cocaina e 84 di eroina, più 6 dosi di eroina già pronte e 750 euro.