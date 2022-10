I tre pusher con 2 chili di droga nella scatola Nike e nel sacchetto Vuitton

Una scatola, un sacchetto e due chili di droga. Tre ragazzi - un 24enne e due 26enni, tutti cittadini marocchini - sono stati arrestati giovedì pomeriggio a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati trovati in giro con 20 panetti di hashish.

Per loro i guai sono iniziati poco prima delle 18 in via Grigna, dove hanno incrociato una volante della polizia. Alla vista degli agenti, i tre hanno cercato di accelerare il passo, finendo così per attirare l'attenzione degli investigatori.

A quel punto il gruppetto è stato fermato e i tre sono stati perquisiti. Da una scatola di scarpe Nike e da un sacchetto Louis Vuitton sono saltati fuori i due chili di "fumo", oltre che 700 euro in contanti. Così per il 24enne, l'unico con precedenti, e i due 26enni sono scattate le manette.