Milano, dai ragazzini scippatori al ladro di trolley: giornata di arresti in Centrale

Domenica di super lavoro per gli agenti della polizia ferroviaria di Milano. I poliziotti hanno prima arrestato un 18enne della Tunisia e denunciato in stato di libertà un suo connazionale 16enne. I due sono responsabili in concorso di tentato furto aggravato ai danni di un cittadino italiano.

In particolare, gli agenti, mentre transitavano in una piazza adiacente la stazione di Milano Centrale, sono stati informati dalla vittima del tentato furto del proprio smartphone. La vittima ha fornito la descrizione degli autori permettendo poco dopo agli agenti di rintracciare la coppia.

Il ladro arrestato sul treno

Sempre nella giornata di domenica, gli agenti della polizia ferroviaria milanese hanno arrestato un libanese di 33 anni per aver rubato un trolley posizionato nel bagagliaio di un treno in partenza per il sud dalla stazione di Milano Centrale.

I poliziotti, notato il soggetto sospetto, hanno seguito i suoi movimenti anche dopo che è salito su un treno. È stata arrestato poco dopo aver rubato un trolley.

La vittima, che non si era accorta di nulla, in sede di denuncia, è tornata in possesso del proprio bagaglio.