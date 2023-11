Due persone arrestate in Stazione Centrale a Milano

Lui è stato arrestato per un furto. Lei perché deve scontare 5 anni di carcere. Entrambi sono stati arrestati nella Stazione Centrale di Milano durante il fine settimana dagli agenti della polizia ferroviaria.

Il primo a finire in manette è un libico di 23 anni, noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. È stato sorpreso nel tardo pomeriggio di sabato dagli agenti in abiti civili mentre prendeva uno smartphone appartenente a un ignaro turista. L'uomo è stato bloccato e arrestato.

Sempre in stazione Centrale, domenica sera, i poliziotti polfer hanno fermato per un controllo di polizia una 38enne bosniaca. La donna, nota per reati contro il patrimonio, è risultata destinataria di un ordine di cattura. Pertanto è stata accompagnata al carcere di San Vittore per scontare una condanna a 5 anni di reclusione.