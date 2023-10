Due uomini arrestati per terrorismo a Milano

Blitz all'alba di martedì a Milano, dove due persone sono state arrestate in un'operazione antiterrorismo della polizia. Nell'indagine, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, sono finiti in manette un cittadino egiziano e un suo connazionale naturalizzato italiano.

Stando alle prime informazioni comunicate dalla questura meneghina, i due sono accusati di "partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo" e "istigazione a delinquere con finalità di terrorismo".

L’operazione è condotta dalla Digos di Milano, dal centro operativo per la sicurezza cibernetica di Perugia, dalla direzione centrale della polizia di prevenzione e dal servizio centrale polizia postale e delle comunicazioni.

Soltanto lunedì in procura a Milano si è tenuto un incontro tra i pm della sezione distrettuale antiterrorismo di Milano, coordinati dal procuratore capo Marcello Viola, e i vertici degli uffici antiterrorismo delle forze dell'ordine. L'appuntamento è stata l'occasione per fare un punto sull'attività di prevenzione e di monitoraggio contro possibili minacce nel capoluogo lombardo anche alla luce del mutato scenario internazionale a partire dalla conflitto in corso tra Israele e Hamas.

All'appuntamento, già programmato da giorni, si è parlato anche del caso del 33enne egiziano arrestato sabato per aver aggredito tre passanti in viale Monza al grido di "Allah Akbar" e "oggi muoiono tutti". "È una spia di una situazione, comunque di tensione", hanno sottolineato gli inquirenti.