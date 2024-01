Controllato in Stazione Centrale, deve scontare un anno di reclusione

Un uomo di 36 anni, che deve scontare una pena in carcere, è stato arrestato lunedì mattina presso la Stazione Centrale di Milano. Gli agenti della polizia ferroviaria lo hanno controllato, e l'uomo è risultato destinatario di un ordine di carcerazione della procura di Agrigento per 1 anno e 17 giorni (oltre a 140 euro di pena pecuniaria) per alcune condanne.

Lo stesso è avvenuto sabato mattina, sempre ad opera della polizia ferroviaria milanese, a bordo di un treno regionale nei pressi di Arcene (Bergamo): gli agenti hanno controllato, a bordo treno, un uomo di 59 anni, risultato destinatario di un ordine di carcerazione della procura di Asti per 10 mesi (e multa di 300 euro) per truffa.

Entrambi sono stati arrestati.