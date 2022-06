"Ci hai spaccato lo specchietto": due arresti per l'ennesima truffa

Due sassolini in mano e una certa dose di faccia tosta. Con questi tre strumenti, nei giorni scorsi in zona Porta Venezia, due uomini hanno messo in atto l'ennesima 'truffa dello specchietto'. Vittima un ragazzo di 22 anni che aveva già sborsato 200 euro per risarcire il presunto danno causato, prima che la polizia intervenisse arrestando i truffatori, un 37enne milanese e un 48enne napoletano, entrambi pregiudicati anche per lo stesso reato.

Tutto è iniziato in viale Tunisia quando il 22enne è passato con la sua auto. I due rei hanno prima lanciato un sasso simulando un impatto, per poi affiancare la macchina del giovane in viale Regina Giovanna chiedendogli di accostare. A quel punto, mentre il ragazzo scendeva, hanno graffiato uno dei suoi specchietti con una seconda pietra, per poi mostrargli quello della loro auto, presa a noleggio, che si erano già preoccupati di rompere.

A quel punto è partito il solito copione: i truffatori hanno proposto di non chiamare le forze dell'ordine - e il consiglio in queste occasioni è invece proprio quello di farlo, sempre e comunque - ma di risolvere la cosa in modo informale. La giovane vittima, pertanto, ha provato a prelevare due volte, senza riuscirvi, per poi ritirare 200 euro e consegnarli ai due truffatori. Di tutto questo, però, gli agenti della Squadra mobile erano stati spettatori: a quel punto sono intervenuti, fermando il 37enne e il 48enne e trovandoli in possesso, oltre che del denaro, di due sassolini. I soldi sono stati riconsegnati alla vittima, la quale, solo a quel punto, si è resa conto di aver subìto un raggiro.