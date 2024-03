I pusher arrestati fuori dall'after: due in manette in un'ora

Dentro la musica, fuori la droga. Due uomini - un 40enne italiano e un 52enne anche lui italiano, entrambi senza precedenti - sono stati arrestati domenica mattina in via Toffetti a due passi da un locale che organizza after party.

Il primo a finire in manette, verso le 10.20, è stato il più giovane, che è stato sorpreso dai poliziotti del commissariato Monforte mentre si aggirava all'esterno della discoteca con 15 dosi di Mdma. Sessanta minuti dopo la stessa sorte è toccata al più grande, trovato in possesso di 45 grammi tra ketamina, metamfetamine e cocaina.

Gli agenti del commissariato Mecenate si sono poi spostati a casa sua, in provincia di Como, dove sono stati sequestrati altri 75 grammi di "coca". I due, che non avevano mai avuto guai con la giustizia, sono stati arrestati.