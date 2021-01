Pugni, minacce e "agguati" di notte: le rapine dei baby banditi seriali, hanno 15 e 16 anni

In manette due ragazzini: sono stati portati in comunità. Almeno tre rapine in tre mesi

Piccoli e spietati. Due ragazzini di 15 e 16 anni sono stati arrestati mercoledì dai carabinieri di San Giuliano Milanese in esecuzione di un'ordinanza firmata dal Gip di Milano perché accusati di aver compiuto tre rapine tra luglio e settembre scorsi. I baby banditi, che sono stati portati in comunità, avrebbero agito sempre insieme e sempre a San Giuliano, colpendo in due occasioni prima dell'ingresso a scuola e in un caso di notte.

Il copione, fatto di violenza e minacce, era sempre lo stesso. Una delle vittime era stata avvicinata con la scusa di una telefonata prima che i due sequestrassero il suo telefono al grido di: "Non hai capito niente, adesso il telefono non te lo ridiamo, dacci i soldi". Un loro coetaneo era invece stato bloccato mentre era in bici ed era stato colpito con un pugno in pieno volto: a quel punto i due, mentre lui era a terra, gli avevano portato via proprio la bicicletta e lo zaino con libri e quaderni di scuola. Il terzo blitz era avvenuto nel cuore della notte, in una strada di campagna. Lì a finire nel mirino dei ragazzini era stato un 19enne, a cui i due avevano portato via uno smartwatch e il cellulare, giurandogli poi di buttarlo in un canale se non avesse pagato per riavere tutto indietro.

Il lavoro dei militari, guidati dal capitano Luca Ciravegna, è partito proprio dalle denunce immediatamente presentate dalle vittime. I carabinieri sono poi arrivati al 15enne e al 16enne grazie al tradizionale lavoro d'indagine e all'analisi minuziosa delle immagini registrate da alcune telecamere durante i colpi. Una volta dato un nome e un volto ai baby rapinatori, è arrivata la richiesta alla procura e il via libera del giudice. E per i due si sono aperte le porte della comunità.