Cerca di rubare in metro, poi insulta tutti e morde un carabiniere

Una 30enne salvadoregna, incensurata, è stata arrestata nelle scorse ore dai carabinieri del Nucleo radiomobile per resistenza a pubblico ufficiale e tentata rapina.

Secondo quanto riportato, i militari sono intervenuti presso la fermata Bisceglie della metropolitana linea M1, dove era stata segnalata una donna in forte stato di agitazione. I militari hanno accertato che la 30enne aveva cercato di rubare - in via Ferruccio Parri - le borse a tracolla ai danni di due donne italiane che sono riuscite a opporsi e a divincolarsi.

La straniera in fuga è poi scesa all'interno della stazione metropolitana Bisceglie, dove ha iniziato a inveire furiosamente nei confronti dei passanti, venendo raggiunta dai carabinieri nel frattempo allertati e da personale Atm. Nelle fasi di identificazione, la 30enne in evidente stato di psico-agitazione, ha spintonato e colpito ripetutamente con calci gli uomini dell'Arma, riuscendo a mordere il braccio di un carabiniere prima di essere immobilizzata definitivamente.

L’addetto alla sicurezza Atm, emotivamente provato, ha avuto un malore ed è stato trasportato in codice verde presso l'ospedale San Carlo, da dove è stato poi dimesso con 5 giorni di prognosi; il militare accompagnato al San Giuseppe è stato medicato e dimesso con 1 giorno di prognosi.

L'arrestata è stata condotta presso il proprio domicilio agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio direttissimo previsto per la mattinata di lunedì 15 maggio.