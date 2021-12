Spacciatore arrestato in una baracca a Rogoredo

Gli agenti della polizia ferroviaria di Milano hanno arrestato un cittadino italiano, pluripregiudicato, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio.

I poliziotti in borghese, impegnati in un servizio mirato al contrasto dell'attività di spaccio nell'area della stazione di Rogoredo, hanno notato un via vai di tossicodipendenti da una baracca all'interno di un'area boschiva e, insospettiti, si sono avvicinati per un controllo.

Una volta all'interno, hanno sorpreso il 45enne intento a confezionare le dosi da vendere, sequestrandogli oltre 43 grammi di eroina, una modica quantità di cocaina, oltre a un bilancino e altri strumenti per pesare e confezionare la sostanza e 500 euro in banconote di piccolo taglio, frutto dell'attività criminosa.